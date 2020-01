Het raadsel van de geknakte paling in de Waal: ‘Misschien is er een link met laagwater’

Al zeker vijftien jaar worden er lugubere vondsten gedaan op strandjes langs de Waal: dubbelgeknakte dode palingen. Soms zijn delen van de dieren weggeslagen. Waar worden de verminkingen door veroorzaakt? Door waterkrachtcentrales in Duitsland? Door scheepsschroeven? Het is niet duidelijk. Een lang onderzoek van Sportvisserij Nederland en Ravon (Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland) moet er duidelijkheid in brengen.

Niels Brevé begeleidt het onderzoek namens Sportvisserij Nederland. Naast zijn werk voor deze organisatie is hij bezig met een promotieonderzoek aan Wageningen Universiteit naar het voorkomen van de Europese steur.



,,In 2015 is zijn er bij Nijmegen steuren losgelaten in de Waal. Een aantal van hen werd later stroomafwaarts gevonden met snijwonden. Die konden niet veroorzaakt zijn door waterkrachtcentrales, want die zijn er niet tussen het punt van uitzetten en het punt van vinden.’’



Dus moeten de wonden door scheepsschroeven zijn toegebracht. ,,Toen dachten wij: misschien geldt dat dan ook voor de geknakte palingen. Dat was de aanleiding om dit onderzoek te beginnen.’’



Het onderzoek richt zich op grote, geslachtsrijpe vrouwtjespalingen van rond de zeventig centimeter, die met name tussen augustus en november naar zee trekken.