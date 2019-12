‘Het recht verandert voortdurend, niets blijft voor altijd normaal’

Dat het homohuwelijk in Nederland inmiddels hartstikke normaal is, was vijftig jaar geleden niet voor te stellen. Sterker: in die tijd waren huwelijken tussen mensen met een ander geloof al uit den boze.



Zie hier: normen en waarden in de maatschappij veranderden voortdurend. Voor rechters lang niet altijd even makkelijk om mee om te gaan.



Dat onderwerp staat centraal in het boek Te gek voor de rechter, geschreven én geïllustreerd door Ashley Terlouw, hoogleraar rechtssociologie aan de Nijmeegse Radboud Universiteit.



Waarom dit boek?

,,Mensen denken dat een rechter zijn wettenbundel openslaat en aan de hand daarvan recht spreekt. Maar de regels in de wet zijn van algemene aard, de rechter oordeelt over individuele gevallen. Daardoor staat het recht met beide benen in de maatschappij.



,,Het recht verandert voortdurend onder invloed van veranderingen in de maatschappij. Daar moet een rechter op inspelen. Aan de hand van tientallen voorbeelden wil ik laten zien dat het begrip ‘normaal’ zo rekbaar is als elastiek, en dat normen veranderen.”