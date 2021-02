Het regent klachten over houtstook in Nijmegen: ‘Er moet iets gebeuren’

Sinds november kunnen Nijmegenaren overlast van rook die afkomstig is van vuurkorven, houtkachels of open haarden melden via de Stookwijzer. Dat gebeurt massaal, constateert een woordvoerder van de gemeente. ,,Die toename van klachten is waarschijnlijk te verklaren omdat de Stookwijzer laagdrempelig werkt, we actief oproepen op sociale media om klachten te melden en mensen momenteel veel thuiszitten.”