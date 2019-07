Het shirt met nummer 2 blijft voor altijd van MH17-slachtoffer Pieter

Recordhou­der Vierdaagse in duster aan ontbijtta­fel: ‘Ik voel me een kneus’

11:39 NIJMEGEN - ,,Dit is waardeloos.” Bert van der Lans is er kort en krachtig over: de 87-jarige recordhouder van de Vierdaagse baalt enorm dat hij moest stoppen met zijn poging zijn 72ste Vierdaagsekruisje te halen. ,,Op het ogenblik voel ik me echt een kneus.”