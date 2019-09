Het smerige geklungel van Hennie en Truus uit Nijmegen

Een smerig geklungel is het. Als de 71-jarige Truus Kokke op zaterdag thuiskomt, moet haar man Hennie Kokke (73) in de brandgang achter hun huis in de Van Lyndenstraat in Nijmegen eerst acht, negen kattendrollen aan de kant scheppen.



Als Truus ’s avonds weer vertrekt naar het verzorgingshuis, dan voeren ze hun drollenchoreografie opnieuw uit. En op zondag weer twee keer. De elektrische rolstoel van de Nijmeegse is breed en de brandgang is smal; slalommen is dus geen optie. En vooruit werken heeft evenmin zin, vertelt haar man Hennie treurig.