Het stoplicht als strijdtoneel: ‘Palen op Keizer Karelplein laten stads-dna zien en horen in museum’

Maatschappelijke discussies en voetbalderby’s worden erop uitgevochten. Als studentendispuut tel je niet mee zonder een fanatiek stickerleger. Nijmeegse stoplichten zijn zonder uitzondering volgeplakt, bomvol, sticker over sticker over sticker. Met name de exemplaren op het Keizer Karelplein ademen historie, vindt de Nijmeegse cartoonist en illustrator René Leisink. De ziel van Nijmegen lees je erop.

,,Kijken naar een stoplicht vol stickers geeft mij het gevoel van een archeoloog die steeds dieper de geschiedenis in duikt. Het klinkt misschien gek, maar het Keizer Karelplein is daarom een van mijn lievelingsplekjes in de stad, omdat ik er Nijmegen in al zijn facetten zo goed in herken. Je ziet het stads-dna.”