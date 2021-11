‘Het verlies van mijn vader en zoontje heeft uiteindelijk een positieve werking gehad’

Verdachte in tranen om 1,5 ton die hij terug dreigt te moeten betalen voor wietkweke­rij in Nijmeegse wijk

NIJMEGEN/ ELST - Nee, het leven lacht een 36-jarige man uit Elst even niet toe. Dieptepunt is misschien wel de dik anderhalve ton die de officier van justitie van de man wil hebben vanwege de wietkwekerij die in maart 2018 werd opgerold in het huis dat hij huurde in de Nijmeegse wijk Zwanenveld. Daar komt, wat het OM betreft, ook nog een werkstraf bij van 120 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk.

