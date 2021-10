Het versteende pleintje achter de Stevenskerk heeft nu tuintjes: ‘Maar nu moet het hele plein groen!’

Het pleintje waar Dolman, zelf bewoner van nummer 33, al ruim 20 jaar op uitkijkt is er de afgelopen weken flink op vooruit gegaan. ,,Tien jaar geleden zijn hier, dankzij onze eigen inspanningen, bomen op het plein geplaatst. Maar het is nog steeds in de zomer afschuwelijk heet hier omdat alles versteend is. Dus we dachten, dat moet en kan anders.” En dus zijn er nu gemeenschappelijke voortuintjes aangelegd, voor de rij huisjes aan het Sint Stevenskerkhof. De eerste bollen gingen hier afgelopen weekend de grond in.