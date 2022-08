‘Het was echt heel heftig’: buurt trilt nog na door schotensalvo, Groesbekenaar had twee wapens bij zich

Kwestie van Dirk Het mysterie van de verdwenen putdeksels in Berg en Dal: ‘Opbrengst per deksel is zo'n 8 euro’

BERG EN DAL - Het is onrustig in de gemeente Berg en Dal. Er worden putdeksels gejat. Uit de grond gestolen, gegapt, achterovergedrukt. Op verschillende plekken zie je ineens een gat in de straat of op de stoep. Een vreemd beeld dat ook nog eens enorm link kan zijn, want fiets er voor de gein maar eens een keertje overheen. Kun je lachen. Hoe erg is de situatie en wat gebeurt er met die dingen?

13:00