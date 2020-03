Het water in de rivieren gaat nu flink zakken, deze winter komt het zo hoog niet meer

Dit weekeinde bereikt de Rijn bij Lobith nog een stand van 13,34 meter. Dat is dertig centimeter onder de hoogste stand bij de eerste hoogwatergolf begin februari. Volgens waterstandendeskundige Alphons van Winden van bureau Stroming gaat het water nu echter met een centimeter of 30, 35 per dag dalen. In de loop van volgende week zakt het peil onder de 10 meter en wordt de waterstand weer redelijk normaal.

Zijarmen

De IJssel, die bij Westervoort ten oosten van Arnhem aftakt van de Rijn, kreeg extra veel water te verwerken door de vele zijarmen die in de IJssel uitmonden. Ook het Twentekanaal dat in regenperiodes extra water aanvoert, speelde een rol.

Net als de IJssel zal ook het water in de Maas flink zakken. De Maas toonde volgens Van Winden een bijzonder beeld: in korte tijd piekte de rivier drie keer en de hoeveelheid water die de rivier afvoerde was twee weken lang bijzonder groot. Alleen in 1944 en 1988 gebeurde dat ook. Van Winden becijferde dat in 45 dagen er zo'n 4 miljard kuub water door de rivier stroomde, 2,5 keer zoveel als normaal.