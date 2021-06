Het wordt een saai verhaal: opnieuw rijdt zich een vrachtwagen klem in viaduct Weurtseweg

Met 1500 mensen losgaan in Doornroos­je mag weer: ‘Dit wordt mijn beste nacht van het jaar’

27 juni NIJMEGEN - Muziek laten binnenkomen op een dansvloer in een mensenmassa. Je moet er wat voor over hebben: eerst naar de teststraat, stressen of het lukt met de toegangscode en dan nog een uur in de rij voordat je Doornroosje binnen bent. Maar het is absoluut de moeite waard, verzekeren uitbundige bezoekers. ,,Ik heb er kippenvel van. Dit wordt mijn beste nacht van het jaar.”