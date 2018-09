Het wordt nooit meer rustig op de campus

column Een mooie dag met Job op de Waalbrug

13:35 Op mijn rug lag ik op het asfalt. Job stond precies op het midden van de Nijmeegse Waalbrug die voor een dag was afgesloten voor alle verkeer. Die foto moest ik hebben, van mijn zoon in zijn rolstoel op de middenstreep - speciaal hiervoor was ik naar de brug gefietst.