Het zijn vooral de roze vrouwen die trouwen in Gaymegen

Als man met je vriend hand in hand door de Nijmeegse straten lopen, als vrouw je vriendin zoenen op de roltrappen van een winkel in Nijmegen. Of als dragqueen uitbundig op straat feestvieren tijdens de Vierdaagse. In deze stad kan het.



,,Er gebeuren vast dingen die niet altijd naar buiten komen, maar gelukkig hebben we hier geen grote uitwassen", zegt Ap Willems, voorzitter van COC Nijmegen. ,,Nijmegen is een heel tolerante stad.”



Het maakt Nijmegen een aantrekkelijke stad voor homo’s en lesbiennes en dat is terug te zien in de trouwcijfers. Sinds het ‘homohuwelijk’ mag, op 1 april precies 20 jaar geleden, trouwden in de Waalstad 660 gay koppels. Ook in Berg en Dal trouwen relatief veel homostellen (plek 11 op de landelijke lijst); Nijmegen is derde, na Amsterdam en Zandvoort.