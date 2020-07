Het zwarte gat van de niet-Vierdaagse: ‘Het zal toch volgend jaar wel doorgaan? Ik hoop het. Dat móet!’

‘Normaal zouden de wandelaars dit weekend al komen’

Diny (75) en Jan (75) Broens uit Molenhoek zijn al zestien jaar gastgezin voor Vierdaagsewandelaars. De ongebruikte bedden kunnen hopelijk volgend jaar weer van zolder.

Diny Broens: ,,Op mijn kalender heb ik een rood kruis door de Vierdaagseweek gezet. Het is zó jammer. Misschien gaan we hier wel om de hoek even kijken of er stiekem niet toch wat lopers langs komen. Dan ga ik wel klappen hoor.

,,Ik ben opgegroeid met de Vierdaagse, toen ik jong was, stond ik midden in de nacht op om de lopers aan te moedigen, daarna ging ik dan naar mijn werk. Ooit ga ik hem nog eens lopen, zei ik vroeger. Daar is het niet van gekomen, maar daarvoor in de plaats zijn mijn man Jan en ik dus wel al zestien jaar gastgezin voor een groep Duitse student-militairen. Ponteniers heten ze. Die wandelaars verblijven de hele Vierdaagseweek in onze hobbyruimte en garage. Zestien bedden zetten we er ieder jaar op. In drie dagen tijd halen we al onze eigen spullen weg en is het één grote Vierdaagse-opvang.

Jan en Diny Broens in wat normaal de eetzaal voor de Vierdaagselopers zou zijn.

,,Dat begon zestien jaar geleden. Een vriendin van me uit Beers was zelf jarenlang gastgezin voor Vierdaagsewandelaars en ging daar mee stoppen. In de krant stond dat er te weinig bedden waren. Ze zei: is dat niks voor jou? Dan kun je mijn bedden overnemen. Sindsdien doen we het.

,,Vooral grotere groepen kunnen maar moeilijk terecht bij gastenverblijven in de Vierdaagseweek, dus deze Duitse groep is heel blij dat ze met z’n alleen bij ons kunnen logeren en dag en nacht verzorging krijgen. De groep wisselt soms qua samenstelling, maar het voelt bijna als familie. Klaus, de begeleider van de groep, stuurt ieder jaar een kaart. Kijk hier, deze was van afgelopen kerst. Hij schreef: tot de volgende Vierdaagse in 2020. Helaas, daar gaat het dit jaar dus niet van komen.