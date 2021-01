Hevige corona-uitbraak bij zorginstelling De Waalboog: 45 medewerkers en 32 bewoners besmet

Corona houdt tijdens tweede golf minder huis in de verpleeg­hui­zen, hoogleraar Andreas Voss blij verrast

22 december NIJMEGEN - Corona slaat in veel verpleeghuizen in en rond Nijmegen veel minder vaak toe tijdens de tweede golf. In het voorjaar overleden in de vier verpleeghuizen van zorgkoepel De Waalboog 34 bewoners. Sinds de eerste ‘nieuwe’ besmetting op 12 oktober stierven vijf bewoners na een coronabesmetting.