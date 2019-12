Hier is de supermarkt ‘gewoon’ open: bloemen, broodjes én grote boodschappen

NIJMEGEN - In Nijmegen werd eerder dit jaar de koopzondag op eerste kerstdag geblokkeerd door een meerderheid in de gemeenteraad. In diverse omliggende plaatsen in de wijde regio zijn de winkels wél open.

In onder meer Wijchen, Druten, Gennep en Boxmeer maken veel inwoners dankbaar gebruik van de mogelijkheid nog even snel een vergeten ingrediënt te halen, bloemen voor de gastheren en -vrouwen te kopen of gewoon heel ruim in te slaan op een dag dat het iets minder druk is in de winkel.

De personeelsleden, vooral de jongere, stonden vooraf in de rij om een dienst of een halve dienst te draaien op eerste kerstdag. ,,Iedereen is hier op vrijwillige basis”, zegt teamleider Petra Roelofs van de Albert Heijn aan het Europaplein in Wijchen. ,,Om iedereen die wilde werken tevreden te stellen, heb ik zelfs vooral halve diensten van een aantal uren ingeroosterd.”

Op deze kerstdag krijgen de medewerkers het dubbele uurloon. Als ze bovendien nog eens woensdag als vaste werkdag hebben, kunnen ze de uren van deze dag ook nog eens keer op een andere dag compenseren. Roelofs: ,,Voor hen geldt dus dat ze in feite 300 procent krijgen.”

Toch alleen maar wachten op avondeten

Een van de medewerkers die zich in Wijchen meldde voor de kerstdienst is Deirdre Kersten, die achter de kassa zit. ,,Ik vind het hartstikke leuk om vandaag te werken. Anders doe ik op deze dag toch niet zo veel: het is dan een beetje wachten op het avondeten en ik hoef niet te koken. Alleen morgen bak ik een appeltaart als toetje. Mijn moeder vindt het niet helemaal zo leuk, maar we hebben al samen ontbeten. En ik ben om half één alweer klaar.”

