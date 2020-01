Hier komt het nieuwe poppodium Merleyn en zó komt het er uit te zien

Bart en Alex gaan helpen in de ‘hel op aarde’: op Lesbos zitten meer dan 17.000 vluchtelin­gen

11:00 NIJMEGEN - Het is nauwelijks in het nieuws, maar dagelijks arriveren 600 voornamelijk Syrische vluchtelingen op Lesbos. De ellende in de kampen daar is met geen pen te beschrijven. Bart (65) en zoon Alex (24) Elfrink, sinds kort uit Nijmegen en daarvoor uit Beek, gaan helpen.