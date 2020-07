Hier moet je zijn om toch een feestje te vieren tijdens de Vierdaagseweek

Op veel plekken is nog van alles te doen. Coronaproof, uiteraard. Een overzicht.

Ed en Anneke lopen de Vierdaagse

Tóch een soort Vierdaagse lopen? Het kan. Cafés Eten en Drinken in Lent en Nijmegen en St. Anneke in Wijchen en Nijmegen hebben vanaf dinsdag een alternatief: Ed en Anneke lopen de Vierdaagse. Elke dag starten deelnemers op de Wedren en is een van de cafés het eindpunt.

,,Ze kunnen zelf weten hoe laat ze starten en hoe ze lopen. Zo is het coronaproof. Elke dag krijgen ze een stempel en gratis drankje in de kroeg die het eindpunt van die dag is", zegt Michiel Houkes van Eten en Drinken.

Op vrijdag kunnen deelnemers zelfs een gladiool en alternatief kruisje halen bij St. Anneke in Nijmegen. ,,Normaal is het hier groot feest tijdens de intocht, nu een klein feestje volgens de RIVM-regels.” Bang voor te veel drukte is hij niet. ,,Mensen lopen toch op andere tijden en verschillende routes.”

Meedoen kost 10 euro.

Roze Woensdag: regenboogvlaggen en roze versieringen

Geen dragshows en een roze ontvangst voor de lopers in de Hertogstraat. Maar dat Nijmegen woensdag roze kleurt, is wel de bedoeling. De organisatie van Roze Woensdag roept iedereen op de stad te overspoelen met roze en regenboogkleuren.

,,Het is nodig dat de roze gemeenschap zichtbaar is. Dat is een belangrijk middel tot acceptatie”, zegt Sander Ederveen van de Stichting Roze Woensdag. Regenboogvlaggen hangen uit bij de Stevenskerk en Radboud Universiteit. De etalage van De Museumwinkel stalt zelfs een opgezet homoseksueel pinguïnkoppel uit.

Café De Plak houdt een twaalf uur durend digitaal roze feest, er is een roze picknick in het Kronenburgerpark en een digitale talkshow die te zien is via het YouTubekanaal van Roze Woensdag. In die talkshow staan gasten stil bij het belang van de dag en zijn er optredens van Frank Boeijen en Bennie Solo.

Volledig scherm Bennie Solo tijdens Roze Woensdag op een eerdere Roze Woensdag. © Paul Rapp

Valkhof Festival in Doornroosje

Dit jaar geen Valkhofpark vol bandjes en muzikanten, maar een kleinschaliger binnenprogramma in poptempel Doornroosje. Het Valkhof Festival is dit jaar in de Rode Zaal van het poppodium.

Tot en met vrijdag zijn er elke avond concerten, onder meer van Jameszoo (maandag), de negenkoppige band Jungle by Night en singersongwriter Linde Schöne. Zitten is verplicht en er mogen slechts 100 mensen de zaal in.

Otis Park verplaatst naar Brebl

Normaal gesproken in het Kronenburgerpark, nu in Brebl: het Otis Park Festival dat is omgedoopt in Otis x Brebl. Elke avond staan er samenwerkingen tussen muzikanten op het gebied van soul, jazz en funk op het programma.

Vaak hebben zij een binding met de stad. Op het programma staan onder meer Richie Reichgelt Quartet en Benjamin Herman, Willy Vetsap en Daniel Clason, Loek van den Berg en Daniël van der Duim en Power to the Pipo.

In wandelstemming komen met films

Niet wandelen, maar toch in wandelstemming komen: het kan met de films die Lux vanaf dinsdag vier dagen uitzendt. Bij alle films staat het thema ‘wandelen’ centraal. Het gaat om de films Camino, Walk in the Woods, Lilian en de klassieker Forrest Gump. Kaarten zijn 10 euro.

Wie is dé Vierdaagsekenner?

Wie is de grootste kenner van de Vierdaagse? Dat wordt dinsdag duidelijk tijdens de online Vierdaagse Pubquiz van De Quizmeester. Tijdens de quiz, die om 20.30 uur start, komen vragen voorbij die over de Vierdaagse en de Vierdaagsefeesten gaan.

Teams kunnen zich voor 12,50 euro aanmelden via dequizmeester.nl. Ook in kroegen wordt de quiz uitgezonden, zoals in café de Zon in Overasselt, eetcafé de Maaspoort in Grave en café Het Centrum in Milsbeek.

Zeven dagen feest in De Achtertuin

Drift, het Zusje van Debbie, Honey Honey en Serious Boaters: in De Achtertuin is er elke dag een ander feest. Het populaire terras achter de Vasim houdt feest in twee tijdsloten, om het aantal gasten dat tegelijkertijd in de Achtertuin is te beperken: van 12.00 tot 19.00 uur en van 19.30 tot sluitingstijd.

Tijdens de feesten moeten gasten zich aan de coronaregels houden. Inmiddels zijn de feesten uitverkocht, maar via Facebook worden nog tickets aangeboden.

Volledig scherm De Achtertuin bij de Vasim in Nijmegen. © Foto: Bert Beelen

Terrassen in Vierdaagsesfeer

Op sommige terrassen is ook meer Vierdaagsesfeer. Café Goossens op de Grote Markt heeft 500 gladiolen besteld om het terras in Vierdaagsestijl aan te kleden. Ook is er entertainment.

Zo komt morgen Jan Willem van Opstal, de zingende oesterman, die zeemansliederen en chansons zingt. Nijmeegse Annie parkeert woensdag haar roze scooter voor het terras. Ook op het Faberplein is de hele week een terras. De organisatie belooft ‘met een aantal verrassingen te komen'.