Hier stond een marinier met een machinegeweer in de gang, en uiteindelijk was dat toch geruststellend

Kinderen moeten uren in basis­school blijven vanwege schietpar­tij in Nijmegen: 'Spannende middag'

NIJMEGEN - Leerlingen en personeel van basisschool de Vossenburcht in Nijmegen hebben dinsdagmiddag bange uren doorgemaakt. De school was uit voorzorg afgesloten, nadat in de buurt een schietpartij had plaatsgevonden.

17 mei