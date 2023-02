Hierom heet Nijmegen Knotsenburg tijdens carnaval

Volledig scherm Carnaval in 1995. © Ger Loeffen via Regionaal Archief Nijmegen.

Knotsenburg is eigenlijk een oude scheldnaam, schrijft het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Als er vroeger onrust was in de stad, verzamelden Nijmegenaren samen op de Grote Markt. Ze namen hun knotsen mee.

Knuppelen

Dat gebeurde op 25 september 1566, stelt het instituut. Het had alles te maken met het geloof. De katholieken knuppelden letterlijk de protestanten de stad uit. In de jaren daarna vierden Nijmegenaren op deze dag het ‘knotsenfeest’. In 1567 werden daarbij zelfs knotsen met kransen van rozemarijn violen en andere bloemen voor de deur gezet van de hoofdrolspelers van 1566.

Knotsendragers

Door deze tijd in de geschiedenis is de knots het spreekwoordelijke wapen geworden van de Nijmegenaar. De inwoners van de stad werden dan ook de ‘knotsendragers’ genoemd.

Fort Knotsenburg

In de Tachtigjarige Oorlog wilden protestanten het katholieke Nijmegen weer veroveren. Daarvoor bouwden ze op de Lentse oever van de Waal een fort. Dat noemden ze – om Nijmegen te beledigen – ‘Knodsenburg’. Aha!

Resten van het fort

De naam is sinds 1968 in gebruik als carnavalsnaam voor de stad. Fort Knodsenburg lag sinds eind achttiende eeuw verborgen in het Lentse landschap. Bij de aanleg van de Spiegelwaal in het project Ruimte voor de Rivier vonden archeologen er resten van. Er staan vier houten palen in de Spiegelwaal op de plek waar de ophaalbrug lag.

Volledig scherm De houten palen in de Spiegelwaal in 2018. © indebuurt Nijmegen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Nijmegen. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!