Hij kreeg al duizenden steunbetuigingen, maar wie helpt Wout aan een baan in ruil voor een half maandinkomen?

Lugubere vondst in Nijmegen-Oost niet uniek: buurt sprak eerder al schande van menselijke botresten

10 maart NIJMEGEN - Van wie zijn toch die tientallen menselijke botresten, die afgelopen weekend zijn gevonden in een bouwput in Nijmegen-Oost? Meerdere lezers van deze krant reageerden naar aanleiding van berichtgeving over de lugubere vondst. Wat blijkt: het is niet voor het eerst dat beenderen en schedels op die plek aan de oppervlakte komen.