Hilariteit op trainingsveld bij NEC: visser ‘hengelt naar talent’, maar vindt niets

Reinigings­dienst DAR verwijdert versleten kunstwer­ken bij waterkraan­tjes

15:16 NIJMEGEN - Het was flink schrobben vrijdag voor medewerkers van reinigingsdienst DAR. Ze poetsten veertien kunstwerken weg bij gratis watertappunten in het centrum van Nijmegen. Niet per ongeluk, zoals dat vorig jaar met een kunstwerk in Kronenburgerpark gebeurde; de straatkunstwerken waren nu wel echt versleten.