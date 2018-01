Hilckmann wil nog niks terugbetalen aan Nijmegen, hoger beroep bij rechter

NIJMEGEN - De eigenaren van het ter ziele gegane slachthuis Hickmann hebben er absoluut nog geen zin in geld terug te betalen aan de gemeente Nijmegen. Ze hebben hoger beroep aangekondigd tegen de uitspraak van de rechtbank Arnhem (oktober 2017) waarin bepaald werd dat Hilckmann alsnog 7 miljoen euro van de door Nijmegen uitbetaalde uitkoopsom van 21 miljoen euro terug moet storten in de gemeentekas.

Advocaat Sander Drijber van Hilckmann wil niet zeggen welke aanpassingen in het hoger beroep geëist worden voor het gerechtshof. Hij heeft onlangs bij de gemeente Nijmegen wel al een eisenpakket op tafel gelegd. ,,Dat bespreken we nu met de gemeente."

Inzet

Afhankelijk van de uitkomsten van dit overleg bepaalt Hilckmann samen met Drijber wat de precieze inzet van het hoger beroep wordt. Afgelopen jaar eiste Drijber voor de rechter dat Nijmegen nog eens 5 miljoen euro extra aan Hilckmann zou moeten betalen. De rechter wees die eis af.

Over de nu lopende gesprekken met Nijmegen wil Drijber niets zeggen. De woordvoerders van de gemeente zwijgen eveneens. Er wordt alleen gemeld dat Nijmegen zelf heeft afgezien van een hoger beroep.

Nagedacht

Toch heeft de gemeente de afgelopen maand wel nagedacht over een hoger beroep. De rechter bepaalde in oktober namelijk dat Nijmegen géén recht heeft op geld uit privé-potjes van de familie Hilckmann. De grote vraag voor Nijmegen is of die 7 miljoen euro nog wél te vinden is bij de oude bv's van het slachthuis annex vleesbedrijf. Uit de jaarrekeningen van Hilckmann bv's blijkt dat daar niet meer veel geld te vinden is. Maar Nijmegen weet dat eerder vele miljoenen naar Duitse rekeningen zijn overgeboekt. Is daar nog iets te halen?

Overdracht geen automatisme

In december liet Hilckmann plots tot verrassing van Nijmegen weten dat een snelle overdracht van de oude slachthallen aan de Waalhaven in Nijmegen-West 'geen automatisme is'. Een woordvoerder wees erop dat er veel discussie is met Nijmegen over de manier van opleveren van de hallen. In de contracten staat 'bezemschoom'. Maar dat kan een kostbare zaak worden voor Hilckmann. Ook wees de woordvoerder er destijds nog op dat de overdracht eventueel jaren uitgesteld kan worden. Het koopcontract zou die ruimte bieden.

Bouwen

Op zo'n uitstel zit Nijmegen weer niet te wachten. Nijmegen zou de oude hallen aan de Waal het liefst zo snel mogelijk plat gooien om hier ruimte te maken voor nieuwbouw die aansluit bij de andere woningbouwprojecten rond de Waalhaven. Er is immers grote vraag naar nieuwe woningen en de nieuwe wijk aan de Waal is zeer populair. Of de overdracht nu ook inzet van de lopende gesprekken is wil geen van de partijen bevestigen.

Kosten opgelopen

De juridische procedure rond Hilckmann kost Nijmegen intussen handenvol geld. De rekening is al opgelopen tot bijna 1 miljoen euro.