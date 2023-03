Hippe zomerhotspot breidt flink uit: De Achtertuin is straks restaurant, nachtclub én borreltuin in één

Pop-up horecazaak De Achtertuin wil 25.000 euro ophalen met verkoop ‘anderhalf metertje bier’

NIJMEGEN - De pop-up horecazaak De Achtertuin in Nijmegen-West begint een actie waarbij toekomstige bezoekers alvast 1,5 meter bier kunnen kopen. Als laatste steuntje in de rug. Want er is nog zo’n 25.000 euro nodig.