Historica pluist cijfers uit: Romeins Gelderland was één van de dichtstbevolkte gebieden van Europa

In Gelderland woonden in de Romeinse tijd tussen de 63.000 en 91.000 mensen. Onder hen waren ongeveer 17.000 Romeinse soldaten die de grens bewaakten. Voor die tijd was dat inwonertal enorm, aldus Moes. Zowel de hoge zandgronden van de Veluwe als de vruchtbare klei van het Rivierengebied waren aantrekkelijke vestigingsplaatsen.

Het achterhalen van de bevolkingscijfers bleek een lastige klus. Moes: ,,Eigenlijk hebben we pas vanaf 1795 goed toegankelijke cijfers. Vóór die tijd zijn tellingen fragmentarischer. Tot en met de vroege middeleeuwen ontbreken geschreven bronnen zelfs geheel. Dan kijken we vooral naar archeologie: hoeveel nederzettingen waren er?”

Dichtheid

In het Rivierengebied woonden in de Romeinse tijd gemiddeld 30 mensen per vierkante kilometer. In Spanje bijvoorbeeld waren dat er maar twaalf en in het Donaugebied negen. Na het vertrek van de Romeinen vanaf de vierde eeuw na Christus nam het inwonertal van Gelderland snel af door onveiligheid, ziekte en klimaatverandering.