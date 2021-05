Historicus Joost Rosendaal ziet parallellen tussen het leven in oorlogstijd en dat in de coronacrisis: ‘Een jaar geleden was er veel meer solidariteit’

‘Is dit wel de as van vader en moeder?’ Twijfels van Groesbeek­se familie zullen ‘nooit verdwijnen’

30 april NIJMEGEN - Hebben ze wel de as van hun ouders? De Groesbeekse familie Janssen is het geloof in een Nijmeegs crematorium kwijt. De urn van vader was weken zoek. Hun gecremeerde moeder kon ‘opgehaald’ worden, terwijl zij al maanden bij haar dochter thuis stond. ,,We twijfelen aan iets waaraan je niet wilt twijfelen.”