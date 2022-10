Historie in de Nicolaaskapel en de rest van de stad

In de kapel en het Valkhofpark is tot en met 16 oktober een programma. Deze zondagmiddag stond er onder meer het Nijmeegs Mannenkoor. De koninklijke zangvereniging bestaat sinds 1859 en is zelf erfgoed.

Bezoekers kunnen deze week de bovengalerij op. Ooit een plek waar alleen bevoorrechte personen mochten komen zoals de hertogen van Gelre. Nu kan iedereen het gebedshuis van boven af zien. Bovendien staat er op de omloop een expositie van maquettes van de stadspoorten die Nijmegen ooit had.

Op het programma staan verder lezingen, theater en concerten. Ook wordt de film die Kees Moerbeek maakte over Emile Selbach vertoond. De 250 kilo wegende hotelier was aan het begin van de twintigste eeuw een attractie.

Haakbus afschieten met losse flodders

In het weekend zijn er 's middags kinderspelen en rondleidingen in het Valkhofpark. Deze zondag staat er ‘Kanone Karel', een kanonnier uit de zestiende eeuw in vol ornaat. Met zwaard, kruithoorn en een haakbus. Dat is een draagbaar schietapparaat. De echte kanonnen sleep je niet zomaar de Valkhofheuvel op. Kinderen krijgen uitleg en mogen de haakbus afvuren, met losse flodders uiteraard.

Ongekende verhalen

Ook elders in de stad zijn activiteiten. Zo is er bij het Regionaal Archief Nijmegen een tentoonstelling over de sanering van de Benedenstad. Onder de noemer ‘Ongekend Nijmegen’ hebben artiesten als songwriter Lakshmi, zangeres Anneke van Giersbergen, cultuurhistoricus Linda van der Pol, documentairemaker Sinan Can en dichter en schrijver Joost Oomen producties gemaakt. Deze zijn te zien en horen op plekken als Infocentrum WO2, Museumpark Orientalis en Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.