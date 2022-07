Hitte houdt het publiek niet tegen, maar Vierdaagsefeesten nog lang niet zo druk als in het weekend

updateHet warme weer is duidelijk geen reden om maar thuis te blijven: ondanks de warmte is het maandagavond druk in de binnenstad van Nijmegen, waar de derde dag van de Vierdaagsefeesten is. Zo druk als zaterdag of zondag is het rond 20.15 niet.