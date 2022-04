Hittestress in Nijmeegse binnenstad? Margot Ribberink geeft tips

Op zoek naar het verloren leven achter die ene naam: Nijmegen herdenkt Hildegard Kroon (22), maar wie was zij?

NIJMEGEN - Slachtoffers van het nationaalsocialisme krijgen nu ook in Nijmegen een eigen struikelsteen. Over één van de zestien namen is bitter weinig bekend. Blijft Hildegard Kroon een schim in de geschiedenis?

9 april