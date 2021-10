Hoe dakloze Tawan al 1,5 jaar overleeft op straat: 'Ik wil niets liever dan een normaal leven’

Nijmeegse schouwburg loopt langzaam weer vol, maar niet alles is hetzelfde gebleven

21 oktober NIJMEGEN - Het wordt een drukker seizoen voor Stadsschouwburg en concertgebouw De Vereeniging dan ooit tevoren. Vanaf 1 november is er vrijwel elke dag iets te doen in beide culturele gebouwen. ,,Na twee loze jaren draaien we eigenlijk twee seizoenen in één”, zegt directeur Eva Middelhoff.