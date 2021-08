Hoe de échte economische klap (nog) niet kwam: ‘Pijn lijkt zich op steeds kleiner deel te richten’

Beelden van verdachte straatroof: wie is de man die Nijmeegse (25) probeerde te wurgen?

25 augustus NIJMEGEN - Beelden van de verdachte van een gewelddadige straatroof in het park dat grenst aan de Bredestraat en de Oscar Carréstraat in Nijmegen zijn dinsdagavond getoond in Opsporing Verzocht. Een 25-jarige Nijmeegse werd slachtoffer van de roof, de dader probeerde haar te wurgen.