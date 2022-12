Hoe de nieuwe woontoren wordt ingepast in de Nijmeegse skyline

UPDATE Maroon 5 ruilt Nijmegen in voor Amsterdam, Goffert­park ontvangt in 2023 waarschijn­lijk geen grote artiesten

NIJMEGEN - Het concert dat Maroon 5 op 25 juni 2023 zou geven in het Goffertpark is verplaatst naar de Ziggo Dome in Amsterdam. Dit is gebeurd op initiatief van de band, laat concertorganisator Mojo weten. Het betekent dat Nijmegen het komend jaar waarschijnlijk moet stellen zonder groot concert.

23 december