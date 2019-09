Hoe de verlovingsring van soldaat Bill en Fietje (12) een levenslange vriendschap bracht

Our Dutch family, noemt Ann Taylor hen. De dochter van de Engelse soldaat Bill Oliver komt zo nu en dan naar Malden. ,,Mijn zoon Patrick noemt Fietje oma.” Bij Fietje staat op de schouw, tussen de foto’s van haar échte familie, ook een foto van ‘kleinzoon Patrick’.



Dit verhaal begint in 1944, in de roerige periode rond Market Garden. Fietje is dan 12 jaar oud en woont met haar ouders, zus en twee broers in Nijmegen. Als de gevechten te hevig worden om nog veilig thuis te kunnen blijven, besluit het gezin de stad te verlaten.



Vader, die in lompen handelt, kent een boer in Ewijk. ,,Daar zijn we naartoe gelopen, op klompen. We sliepen er in de kippenschuur, op stro”, vertelt Fietje Bouhuijs-Duits (87).