Hoe een Nijmeegse straat die nog niet bestaat de meningen verdeelt: ‘Misschien ergens anders een vegabuurt’

De actievoerders

,,We zijn drie Nijmegenaren met een groot hart voor dieren (twee veganisten en een vegetariër), die bijna steil achterover vielen toen we het idee hoorden. We hoeven zelf niet zo nodig in de spotlights te staan, vandaar dat we een e-mailactie hebben bedacht waarbij inwoners zelf hun suggesties naar de gemeenteraad en het college kunnen sturen. Een straatnaam is uiteindelijk toch een vorm van eerbetoon, daarom moeten we kritisch zijn in het bepalen wie die eer toekomt. Een slachthuis lijkt ons gezien de huidige wetenschappelijke kennis over de klimaatimpact van de vee-industrie én het maatschappelijke besef van het dierenleed, niet iets waar eerbetoon voor moet komen.’’