Hoe een oud en nieuw vluchtverhaal elkaar op magische wijze raken in het nieuwe boek van Frouke Arns

Het begon met een nieuwsfoto uit 2015. Een Syrische jongen die per fiets in het hoge noorden de grens tussen Rusland en Noorwegen oversteekt, vlakbij het havenstadje Kirkenes. Deze ‘Arctische route’, was een betrekkelijk veilige weg om Europa binnen te komen. Het beeld nestelde zich in het hoofd van schrijver Frouke Arns uit Nijmegen. ,,Wie was hij, wat laat hij achter, wat neemt hij mee.”

Waarom per fiets?

,,Door een bizarre bepaling in de wet mocht je bij Kirkenes als asielzoeker alleen per fiets die grens over. Niet lopend en niet liftend, maar wel per fiets. Heel absurd en vervreemdend. Uiteindelijk hebben duizenden mensen dat gedaan tot de grenzen werden gesloten. Een bijkomend gevolg was een enorme schoothoop van oude fietsen. Voor veel te veel geld kochten ze in Rusland oude barrels. In Noorwegen mochten ze niet gebruikt worden, omdat ze niet voldeden aan de veiligheidsvoorschriften.”