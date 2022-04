Hoe Frank Goossens zijn horeca-imperium uitbreidde in coronatijd: ‘Ons dna, dat zijn de mensen die voor ons werken’

Met uitzicht op Kasteel en Park Rosendael drinken we een gekoeld watertje in de zon. Het uitzicht is als een ansichtkaart en Frank Goossens somt alle mogelijkheden op die deze absurd mooie locatie biedt aan zijn bedrijf. Een kok, die net zijn dienst begint, loopt met een brede glimlach op hem af en schudt zijn hand.



Hoe kijkt u terug op de coronaperiode?

,,Ik heb me nooit zorgen gemaakt in financiële zin. Van de afwasser tot de chef-kok, we hebben iedereen in de lockdowns doorbetaald. Het is ontzettend belangrijk dat je goed voor je mensen zorgt. Er werken bij ons 150 mensen en die voelen vaak als familie. Dat had onze prioriteit.”