Hoe ga je om met bedelaars bij de supermarkt?

René ten Bos: 'Bedelen is niet zonder irritatie'



René ten Bos, filosoof aan de Radboud Universiteit en voormalig Denker des Vaderlands, loopt de bedelaars bij de Albert Heijn aan de Daalseweg vaak tegen het lijf. ,,Er staan er steeds meer. Soms wel vijf of zes. Ik maak weleens een praatje met ze en ik geef ook weleens wat. Bedelen is niet zonder irritatie. Ik denk er maar niet te veel over na, want er hoeft maar dit te gebeuren en je komt zelf op straat."

Over het bedelverbod, waarvoor wordt gepleit, heeft hij een duidelijke mening. ,,Als je bedelen verbiedt, haal je het laatste greintje christelijke compassie weg. Wat moeten die mensen dan doen om aan geld te komen? Ik heb liever dat ze bedelen dan dat ze stelen. Het is ook maar de vraag of een bedelverbod uit te voeren is, want dan zouden er nog meer taken bij komen voor een toch al overbelaste politie. Ik denk dat een verbod moeilijk te handhaven is."

Is bedelen asociaal? ,,Ik denk eerder dat het omgekeerd is'', zegt Ten Bos. ,,Het is van de samenleving asociaal dat er geen betere opvang is. Vaak hebben deze mensen mentale problemen, verslaving, niet kunnen aarden, aan lager wal geraakt." ,,Kennelijk is het gewoon zo dat mensen geen andere weg weten om aan geld te komen dan door te bedelen. Vroeger hadden zwervers nog iets charismatisch. Het waren de clochards aan de rand van de samenleving. Landloper Swiebertje was een held voor kinderen van mijn generatie. Die aantrekkelijkheid is eraf."