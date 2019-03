Hoe gaat Bruls dit jaar verkleed tijdens carnaval?

Nijmegen krijgt kunstwerk over ‘Gastvrij­heid’

7:01 NIJMEGEN - Nijmegen is een gastvrije stad en die kwaliteit verdient een eigen kunstwerk. Op initiatief van PvdA en GroenLinks gaan kunstenaars binnenkort aan de slag. De plek, wat het kunstwerk moet zijn en waar het komen, is nog niet bepaald. Het kan een beeld zijn, maar ook een schilderij of een videopresentatie, die op meerdere plekken te zien zal zijn.