Hoe God uit de Nijmeegse universiteit verdween: ‘Dat instituut wordt nooit meer katholiek’

Gevonden onderkaak bij Nijmegen blijkt ruim 2.500 jaar oud

5 december NIJMEGEN - Verrek, dacht een zwemmer in augustus dit jaar in de Waal bij Nijmegen. Waar sta ik nu dan op? Griezelend bekeek de zonaanbidder het stuk bot dat hij boven water haalde. Een kaak met nog negen tanden erin. Dier of wellicht van een ...? Het bleek inderdaad van een mens.