Hoe iets Googelen je geheugen verandert

De dagen dat we via omwegen door de stad moesten fietsen of naarstig moesten zoeken naar die bijsluiter in ons medicijnkastje zijn voorbij. Nu kunnen we het internet gebruiken als een soort extern brein dat alles voor ons onthoudt en welke op elk moment een benodigd feit kan opsnorren. Maar hiermee verandert hoe we leren en informatie onthouden.



Makkelijker te vinden, moeilijker te onthouden

Wanneer we iets opzoeken op het internet, onthouden we het minder goed dan wanneer we informatie via een andere weg achterhalen. In een studie moesten proefpersonen een willekeurig feit (‘hoe oud was het dier dat als eerste in de ruimte was?’) opzoeken met behulp van het internet of een encyclopedie.



De proefpersonen die het internet mochten gebruiken bleken achteraf slechter te scoren op een geheugentest en lieten minder breinactiviteit zien in hersengebieden die betrokken zijn bij het onthouden wat iets is.