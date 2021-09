Hoe ik van een mopperaar over lelijke plekken in de stad een blijer mens werd: nu alleen dat casino nog

Oud-hoogleraar Nico Nelissen riep in mei Nijmegenaren op suggesties te doen voor plekken in de stad die verbeterd kunnen worden. Het leverde enkele tientallen bijdragen op. Deze maand worden ze gepubliceerd in het boek ‘Nijmegen op weg naar een nog mooiere stad?’



De oproep was ook voor mij een uitdaging opnieuw na te denken over Nijmegen. Jarenlang trok ik als journalist door de stad en beschreef vele rotte plekken en droomde vaak van nieuwe ontwikkelkansen. Intussen ben ik van die mopperaar over lelijke locaties toch een wat blijer mens geworden.

Want Nijmegen heeft zich de afgelopen decennia op een geweldige wijze vernieuwd. Het is nu een stad aan twee oevers van de Waal. Nijmegen is een ware rivierstad geworden. Ja, ik durf nu met meer trots naar de stad te kijken dan vroeger.

‘Had dat niet anders gekund?’

Toch zie zie nog steeds geregeld plekken waarvan ik denk: ‘had dat niet anders gekund’. Tegelijk wil ik geen gefrustreerde zeurder zijn. Bovendien merk ik dat mijn oordeel veranderd is in de loop der jaren.



Architect Wim Kol heeft me daarbij op weg geholpen. Hij zei ooit: ‘als je je prettig voelt in een stad, accepteer je rommelige hoeken sneller’. Hij overtuigde me dat een aangeharkte stad niet altijd de prettigste leefomgeving is. Ik heb de kunst ontdekt anders te leren kijken naar lelijke plekken, plots ook de waarde ervan te ontdekken, de geschiedenis van die locaties en gebouwen te herkennen.



Hierdoor kan ik nu soms zelfs lelijkheid koesteren. Het verhaal van de plek bepaalt mede de kracht van een locatie, weet ik intussen.

‘Ik was vooral enthousiast over de weelde van de soberheid’

Ik herinner me ook nog hoe de architecten Sjoerd Soeters en Jos van Eldonk mij eind jaren negentig verrasten met hun verhalen over die prachtige wederopbouw in Nijmegen. Het was me daarvoor nooit echt opgevallen.



Het duo stuurde me de binnenstad in met als opdracht omhoog te kijken, de vele variaties in de gevels te ontdekken. Na een urenlange tocht door het centrum had ik pijn in de nek, maar ik was vooral enthousiast over de weelde van de soberheid, zoals Leon van Meijel die wederopbouwarchitectuur later omschreef.



Plots durfde ik zelfs het Hemapand op de Grote Markt te verdedigen. Misschien niet als schoonheid. Maar wel als vernieuwend, opgetrokken met veel glas, beton en aluminium veertien jaar na de dramatische 22 februari 1944 , die dag waarop het oude stadshart van Nijmegen in dertig seconden werd weggevaagd door bommen van onze latere bevrijders.

Quote Ik heb in ieder geval geleerd dat het aanbod vaak de kracht van een straat is, los van de uitstra­ling van stenen wanden Rob Jaspers

Kelfkensbos snel passeren?

In 2002 steunde ik de oproep van de directeur van de Rijksdienst voor Monumentenzorg om de gevelwand van het Kelfkensbos met die vele armoedige koffietenten op ‘een genuanceerde wijze te slopen’. Het Kelfkensbos passeerde ik in die tijd altijd zo snel mogelijk.



Hier inspireerde mij niks. Maar intussen zijn aan het Kelfkensbos talloze nieuwe restaurantconcepten ontwikkeld door jonge ondernemers. Het is een bloeiende restaurantstraat geworden. Zou sloop ook die leuke restaurantvernieuwing hebben opgeleverd? Ik heb in ieder geval geleerd dat het aanbod vaak de kracht van een straat is, los van de uitstraling van stenen wanden.

Groene droom

Wie nu denkt dat ik helemaal niks meer te wensen heb, heeft het mis. Om terug te komen op het plein bij het Kelfkensbos: ik droom al decennia van een vergroening van dit stenen plein. Intussen is het Valkhofkwartier omarmd als een nieuwe kracht van Nijmegen.



Daarbij heeft de politiek eindelijk de belofte gedaan te investeren in het opknappen van het park en omgeving. Ik reken daarom alsnog op de komst van een groen Kelfkensbos. En als dan ook nog eens de gesloten groenachtige ramen van het Valkhofmuseum worden open gegooid ben ik helemaal een blij mens.

Casino: lelijkste gebouw van de stad

Als iemand mij uitdaagt nóg meer suggesties te doen voor opknapplekken in en rond het centrum, dan noem ik zeker het Casino aan de Waalkade. Voor mij is dit een van de lelijkste gebouwen in de stad. Als het gokpaleis verhuist, ligt er een prachtige kans voor vernieuwing en kan er een echt spraakmakende mooie gevel worden gerealiseerd.



Het stationsplein inclusief het station staat ook al decennia op mijn lijstje van verbeterplekken. Er is na de (vernietigende) oorlog al heel wat keren gesleuteld aan dit plein en gebouw. Maar het is er nooit beter van geworden. Anno 2021 wordt er echter volop nagedacht over echte grootse aanpassingen.



Prorail, NS en de gemeente werken de plannen hiervoor uit. Bovenop die ontwikkelingen zit ook een groepje betrokken Nijmegenaren met binding met de historie van de stad en zeker met het oude vooroorlogse station van Peters en het wederopbouwstation van Van Ravensteyn. Dit gaat dus eindelijk goed komen (hoop ik).



Tot slot nog een super-ergernis: ik haat de vele onooglijke blokkendozen op het industrieterrein Bijsterhuizen. Waarom zou je die niet kunnen inpakken met groen, met bomenrijen? Daar moeten toch afspraken over te maken zijn?



Rob Jaspers, oud-journalist



Dit artikel is een ingekorte versie; de volledige versie staat in het boek ‘Verbeterplekken in Nijmegen’, dat 10 september is verschenen. Tientallen Nijmegenaren hebben er stukken voor aangeleverd.

Volledig scherm Holland Casino aan de Waalkade. © Paul Rapp