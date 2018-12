Hoe in Nijmegen dé dopingkoffer verdween

Het is maandag 14 januari 1985. In het dopinglaboratorium in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen breekt paniek uit. Zojuist is duidelijk geworden dat urinestalen van schaatssters die een dag eerder het Europees Kampioenschap in Groningen hebben verreden, zijn gestolen. De portier van het ziekenhuis heeft het houten koffertje met de plasjes de avond ervoor aan een onbekende man meegegeven, in de veronderstelling dat het een laborant was.