Hoe je met 3000 euro een vastgoedbelegger kan worden: ‘Koop juist niet in Nijmegen’

Je hoeft geen spaarrekening met 250.000 euro te hebben om te beginnen met beleggen. Als je 3000 euro bij elkaar kunt sparen, kun je al vastgoedbelegger worden. Hoe? Begin met een leuke garagebox, dat is ook beleggen. Of investeer samen met anderen in een huis, winkel of loods.



Dat zegt Myrthe de Groot, vastgoedonderneemster uit Emmen. Zes jaar geleden rolde ze bij toeval het vastgoed in. Nu is ze zelf vastgoedbelegger en helpt ze met haar bedrijf Actief andere beleggers in vastgoed.



Succesformule

,,Je koopt een appartement en je hoeft niet te werken; dat is het idee op borrels en verjaardagsfeestjes. Was het maar zo’n feest. Tenzij beleggers in de financiële crisis na 2009 hebben gekocht (toen de huizenprijzen dramatisch daalden-red)”, zegt Myrthe de Groot. Een succesformule is er niet en het komt je allemaal niet aanwaaien. Dat is les 1.