Hoe je van een erwt een zon maakt? Joris legt het in zijn profielwerkstuk uit

Maar waar gaat het werkstuk nu eigenlijk over? De Banach-Tarskiparadox steekt als volgt in elkaar: zie het als een appel die je stukje bij beetje in kleinere stukken snijdt. Volgens de paradox kun je van al die kleine stukjes van die ene appel, twee appels van hetzelfde formaat en dezelfde massa maken. Joris onderzocht of dit wiskundig te bewijzen is. Ook testte hij de theorie op de werkelijkheid. ,,Ik vond de paradox op het internet en wilde in vijf havo ook al mijn profielwerkstuk er over doen.”



Maar dat bleek toch te moeilijk te zijn. ,,Toch heb ik een poging gedaan met een gerelateerd onderwerp, waardoor ik al een goede basis had van de paradox. In zes vwo begreep ik het een stuk beter en kon ik het verder uitwerken”, vertelt hij.



Het profielwerkstuk van Joris laat zien hoe de Banach-Tarskiparadox wiskundig is te bewijzen. De kans is heel klein dat het in de praktijk mogelijk is, volgens Joris. ,,De vraag die direct bij me opkwam, was: kan dit in de realiteit? Dat heb ik vaker met wiskundige theorieën.” Joris vertelt dat je nóg verder kan doorgaan op de paradox. ,,Dan kom je erachter dat je bij wijze van spreken van een erwt een zon kan maken.”