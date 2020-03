Hoe moet het verder na de coronacrisis? ‘Recessie treft straks juist sectoren die nu op slot zijn’

Dat zegt hoogleraar bedrijfseconomie Joris Knoben van de Nijmeegse Radboud Universiteit. Het gaat om sectoren die nu al grotendeels op slot zitten en de financiële schade daardoor later moeilijk kunnen compenseren, legt hij uit.



,,Als je nu in de zorg werkt, zal je werkzekerheid in de toekomst wellicht wel groeien. De waardering stijgt, misschien ook het aantal vaste banen. Maar als je in de horeca werkt of kapper bent, is dat anders. Die mensen krijgen nu slechts een minimale inkomensvoorziening.’’ Zo kan een zelfstandig ondernemer in nood nu bijstand aanvragen, maar harkt die daar lang niet zoveel geld mee binnen als normaal.



Wanneer kroegen en restaurants straks open mogen gaan, moet een eigenaar ook eerst kijken hoe de zaken precies lopen voordat die al het personeel weer terug kan halen, stelt Knoben. De detailhandel verkeert in een soortgelijke situatie.