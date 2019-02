Hoe Nijmeegse hooligans zich mengden tussen ijshockeyfans en een spoor van vernieling trokken

Al voor aanvang van de wedstrijd, die plaatsvond in sporthal De Uithof in Den haag, ging het mis. De supportersbussen werden door de politie in Den Haag van de weg gehaald, nadat bij de politie een tip was binnengekomen over de aanwezigheid van zwaar vuurwerk. In één van de bussen werden behalve vuurwerk grote hoeveelheden alcohol en vechthandschoenen aangetroffen. De politie hield ter plekke twee Nijmegenaren van 27 en 55 jaar aan, de bus in kwestie moesten op last van de politie terug naar Nijmegen.