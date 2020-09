Hoe overleef je als student in coronatijd? Geen keiharde afspraken over scharrels en samen eten op balkon

Update Tanker in problemen op rivier bij Millingen: ‘Wel­licht lek door stoot op bodem’

22 september MILLINGEN AAN DE RIJN - Een schip met palmolie aan boord is aan het eind van de middag in de problemen geraakt op de rivier bij Millingen. De tanker - Hillegersberg - is vermoedelijk lek en wachtte vlakbij de waterkant op hulp.