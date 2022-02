Hoe overleeft de Nederlandse grenspomp? ‘Ze tanken hier alleen kleine beetjes en rijden dan naar Duitsland’

Column Marcel Rözer Gegentrifi­ceer­de Lentenaren, bezoekt allen de kroeg die jullie Vinex tot leven wekt

We waren op kroegentocht. Weg met Zoom en 2 of 3G. En weg met Rutte natuurlijk. Waarom de kroeg, hoor ik de kritische volger mokken. Omdat het zo ongeveer de laatste plek is waar het niet uitmaakt hoeveel je verdient en hoe. All animals are equal.

