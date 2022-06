Hoe stilletjes het geld uit de flat verdween: over de beheerder die de gezamenlijke rekening leeg achterliet

mijn liedje Jean Knipping: ‘Welke opa kan zeggen dat hij een lied heeft geschreven voor al zijn kleinkinde­ren?

Iedereen heeft wel een nummer dat voor hem of haar bijzonder is. Voor zanger Jean Knipping uit Nijmegen is dat Geef de kinderen een kerstfeest van Jean Knipping, Jean Knipping jr en Joey Knipping.

9 juni