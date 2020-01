Hoe verder met beroemde Nijmeegse volkswijk de Kolping? ‘We hadden een jaar langer de tijd moeten nemen voor renovatie’

Politiek: verbied de verkoop van panden met sociale huurwonin­gen aan investeer­ders

7:10 NIJMEGEN - Woningcorporaties in Nijmegen moeten stoppen met de verkoop van panden aan projectontwikkelaars en investeerders, zolang er een tekort is aan sociale huurwoningen in de stad. Dat zeggen de fracties van PvdA en GroenLinks. Ze willen hierover snel in debat met de andere politieke partijen.